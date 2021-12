Feuerwerkskörper dürfen derzeit pandemiebedingt nicht in Deutschland verkauft werden, in Tschechien boomt das Geschäft denn dort darf das ganze Jahr über Feuerwerk verkauft werden.

Doch Vorsicht :

Wer beim Schmuggel illegaler Böller erwischt wird, muss mit einer Anzeige rechnen. Beinahe täglich werden derzeit Böller sichergestellt, sagte der Sprecher der Bundespolizei Selb. Am Dienstag waren es mehrere Kilogramm Feuerwerkskörper. Am selben Tag fanden Schleierfahnder bei Fürth im Wald bei drei Kontrollen 30 Kilogramm verbotene Böller, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Meist werden die Böller auf grenznahen Märkten gekauft und weiter veräußert. Erfahrungsgemäß sind diese oft gefälscht und mitunter gefährlich.

Quelle:

dpa-infocom, dpa:211229-99-534047/2