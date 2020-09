Manchmal.

Fühle ich mich fit wie ein Turnschuh.

Nee...

nicht athletisch, durchtrainiert.

Leute,ich bin ein altes Mädchen.

Manchmal:

Bin ich frisch,fröhlich, frei .

Geht doch...

Nee...

nicht immer - aber wenn -dann erwacht das Kind in mir.

Und dann bin ich einfach richtig gut drauf.

Was heißt schon "Alter".

Guck mal heute ist so ein Tag.