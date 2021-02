Bochum Schneeweiß:

Der starke Schneefall in Bochum sorgte für Chaos. Die Bogestra stellte ihren Betrieb weitgehend ein. Der ÖPNV und auch der Fernverkehr der Deutschen Bahn kam so gut wie zum Erliegen. Die Polizei meldete Glätte-Unfälle.

Positiv :

Bei allen Unfällen war es nur zu mehreren kleinen Unfällen gekommen. Wegen des andauernden Neuschnees und der Eisglätte riet der Umwelt Service Bochum dazu, nur in dringenden Fällen mit dem Auto zu fahren.

Die Bochumer beherzigten wohl den Rat und blieben Daheim.

Wichtig:

Die Stadt Bochum verweist nochmal auf das Streusalzverbot bei Schnee und Glätte. Salz schade den Grünflächen und Bäumen und ist nicht gut für empfindliche Pfoten von Vierbeinern. Außerdem ist das Salz eine Belastung für Gewässer und Grundwasser.

Spaß:

Für Kids hatte die Langeweile ein Ende - Schneemann bauen war angesagt wie heute zu beobachten war.