Sind wir aggressiver in Corona -Zeiten bekommen wir mit unseren Einschränkungen einen Corona-Koller ? Laut Bochumer Polizei ist die Aggressivität in der Corona-Zeit nicht übermäßig. Große Auseinandersetzungen zwischen Bochumerinnen und Bochumern und der Polizei Bochum seien nicht gerade Tagesordnung. Die Polizei hätte schon seit Jahren mit mangelnden Respekt gegenüber Einsatzkräften zutun. Während der aktuellen Pandemie sind die Menschen eben sensibler geworden, sagt die Polizei Bochum. Die Empfindlichkeit sei größer sie fühlen sich durch die Regeln schneller zurechtgewiesen. Am Dienstag (23.02) war eine Kontrolle des Ordnungsamtes an der Markstraße eskaliert. Die dazu gerufenen Polizeibeamten wurden von einer Gruppe Jugendlicher beschimpft und mit Steinen beworfen. Immer wieder liest man von Gewalt und Aggressionen beim Regelverstoß.

Ich frage mich:

Ist ein solches "Verhalten" wirklich Normalität oder werden wir aggressiver in Zeiten der Pandemie?

Quelle:

Radio Bochum