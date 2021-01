Das Coronavirus hat nahezu alle Bereiche der Wirtschaft hart erwischt auch Taxiunternehmen. Er wartet viel der Taxifahrer und wenn er fährt ist Funkstille.

Allgemein:

Kaum jemand unterwegs , keine Messen , keine Fahrt zum Flughafen und kaum jemand ist zur später Stunde auf den Beinen.

Es ist viel weggebrochen - ich verstehe.

Aber was ich ganz und gar nicht verstehe ist folgendes :

Ich überlegte heute Morgen :

Taxi oder Öffentliches Verkehrsmittel als der Weg zum Arzt wichtig wurde. Da das Auto heute nicht zur Verfügung stand ging ich Richtung Bochum Hauptbahnhof . Was ich da sah ließ einfach nur eines zu "die öffentlichen Verkehrsmittel". So langsam haben sich vermutlich die meisten daran gewöhnt, dass wir ohne Maske nicht mehr unterwegs sind. Ob eine Fahrt mit dem Taxi oder mit dem ÖPNV Mund und Nasenschutz tragend ist selbstverständlich verpflichtend.

Am Taxistand :

Geballt standen die Taxifahrer und unterhielten sich angeregt und natürlich Maskenfrei vor ihren Autos.

Weil das Wetter auch noch usselig daher kam - saß man auch gemeinsam im Fahrzeug. Natürlich Maskenfrei versteht sich - und das finde ich bedenklich. Ich setzte mich also in die Bahn - in der ich beinahe allein war - und fühlte mich ziemlich sicher. Das mit dem Taxi lasse ich dann lieber in naher Zukunft. Ich weiß für Taxiunternehmer ist es Corona bedingt eine schwierige Zeit - aber als Fahrgast fehlt mir zur Zeit ein sicheres und gutes Gefühl bei der Beförderung.

Gut zu wissen:

( so sollte es sein )

Es gibt ein umfassendes Hygienekonzept für ansteckungsfreie Fahrten.

Fahrgast sitz hinten.

Eine Plexiglasscheibe trennt Fahrgast und Fahrer.

(üblich?)

Fahrer und Fahrgäste tragen Masken.

Die Bezahlung soll idealerweise nicht in bar erfolgen.

Nach jeder Fahrt wird gelüftet.

(wirklich ?)

Nach jeder Fahrt wird desinfiziert.

(?)

Ich denke (hoffe) bei den meisten läuft das so oder ?

Wie hast du das erlebt ?