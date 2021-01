Es ist Tradition in unserer Familie ein Erinnerungsstück von unseren Lieben zu hüten bis man selbst für immer geht. So gibt es noch eine Kaffeemühle aus längst vergangenen Zeiten und auch eine silberne Kaffeekanne. Unser Kleinod ist aber dieses Bügeleisen das wie unschwer auf den Fotos zu erkennen ist eifrig benutzt wurde. Es ist aus einer Zeit als die wenigsten Menschen Strom im Hause hatten.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Später:

Im Jahre 1882 war es an der Zeit das erste elektrische Bügeleisen zu erfinden. Der US-Amerikaner Henry Seely entwickelte es. Das erste Bügeleisen mit integrierter Heizplatte geht hingegen auf Charles Carpenter zurück. In den normalen Haushalten musste man aber noch lange mit einem Bügeleisen zufrieden sein das mit Briketts und glühender Kohle befüllt wurde - es fehlte der Strom. Luxus war das sogenannte Wechselgriffbügeleisen ,man konnte vom kalten Bügeleisen den Griff entfernen und ihn auf ein anderes ebenfalls erhitztes Eisen stecken. Das ersparte jede menge Zeit.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Wer etwas wohlhabender war besaß ein Gasbügeleisen ,dieses konnte man mit Hilfe eines Schlauches an die Gasleitung anschließen. Die Geschichte von Ur-Großmutters Bügeleisen ist eine lange. Sie mochte keinen Firlefanz und bügelte noch lange mit glühender Kohle. Natürlich war diese Methode alles andere als Wäscheschonend und zerstörte so manches Kleidungsstück.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Gebügelt wurde Sonnabend damit der Sonntagsstaat adrett für den Kirchgang war.

Bügeln:

So weit so gut, für uns Frauen bedeutete es lange Zeit vor allem eine anstrengende Tätigkeit, die mitunter ja auch nicht ungefährlich war. Verbrennungen gehörten zum Bügel-Alltag. Warum ich über Ur - Großmutters Bügeleisen schreibe? Bügeln ist nicht so mein Ding .Ich werfe gerade einen Blick auf Ur-Großmutters heißes Eisen und erinnere mich das noch etwas Bügelwäsche ansteht.

Ich tröste mich mit der Tatsache das Bügeln heute viel einfacher ist.

Kaum zu glauben:

Bereits zur Zeit der Han- Dynastie (206 v.Chr. bis 220 n.Chr. glättete man im alten China mit so genannten Pfanneneisen seidene Gewänder. Dabei wurden glühenden Kohlen mit Sand vermischt und eine Metallpfanne gefüllt.

Für Spitzen ,Rüschen und Kragen beliebt :

Das Bügeleisen aus Messing bei dem eine eiserne Platte in den Hohlraum eingeführt wurde ,um die Sohle zu erhitzen , befand sich lange Zeit in unseren Familienbesitz.

Es erzielte vor vielen Jahren einen beachtlichen Sammlerpreis.

Nur von diesen Eisen werden wir uns niemals trennen, weil Oma stets von ihrer Mutter und ihren Wäsche und Bügel -Tag erzählte. Das fanden wir Kinder mächtig spannend.

Anmerkung:

Übrigens das erste Bügeleisen gab es schon im 15 Jahrhundert da seid ihr geplättet oder?