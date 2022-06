Einjähriger stirbt trotz Wiederbelebung:

In einem Kindergarten in Bochum-Hofstede ist ein Kind nach dem Mittagsschlaf leblos aufgefunden worden. Notfallseelsorger und Trauerbegleiter kümmern sich um die Eltern des kleinen Jungen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag. Der Kleine konnte zunächst noch wiederbelebt werden verstarb aber später in einer Klinik. Die Staatsanwaltschaft ermittelt eine Obduktion wurde angeordnet.

Traurig...

RIP.

Quelle: Radio Bochum