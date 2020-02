,,Mama,

was bedeutet Alaaf?

"Sei still Heini, wir wohnen in Düsseldorf !"

Bei einem Ball im Karneval:

" Sind Sie für den nächsten Walzer frei?"

" Ja sicher, ich bin frei!"

" Würden Sie dann wohl auf mein Sektglas aufpassen?"

Sagt die eine Narrenkappe zur anderen:

,,Ich hätte so gerne mal Hirn unter mir!"

Was sagt der Jeck, wenn er ein Gericht mit Fleisch bestellt?

Tatar.

Jeck zu seinem Kumpel:

,,Warum gehst Du nicht nach Hause?"

,,Weil meine Frau böse auf mich ist."

,,Warum ist sie denn böse auf Dich?"

Weil ich nicht nach Hause komme."

Wie kann man eine Blondine im Fasching beschäftigen?

Man nimmt einen Zettel und schreibt auf beide Seiten:

" Bitte wenden!"

Übrigens:

Deutsche geben 360 Millionen Euro für Kostüme aus.

Das ist kein Witz ...