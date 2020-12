Das Land Nordrhein-Westfalen verschärft im Kampf gegen die Pandemie die Regeln: Besonders die Schulen sind von den bereits ab Montag, 14. Dezember, geltenden Änderungen betroffen. Was weitere Änderungen zum Beispiel für die Bereiche Handel, Gastronomie und Kultur betrifft, wartet die Stadt derzeit auf Konkretisierungen der Landesregierung.

Laut der am Freitag angekündigten neuen Vorschriften aus Düsseldorf gilt ab Montag: In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen. In den Jahrgangsstufen 8 bis 13 wird Unterricht grundsätzlich nur als Distanzunterricht erteilt. Für Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, der eine besondere Betreuung erfordert, muss diese in Absprache mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten sichergestellt werden.

Verstärkte Kontrollen

Darüber hinaus appelliert das Land an Eltern, ihre Kinder wenn möglich nicht in die Kindertagesstätten zu schicken, sondern zuhause zu betreuen.

Der kommunale Ordnungsdienst und die Polizei werden in den kommenden Tagen verstärkt die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln kontrollieren, vor allem mit Blick auf das vorweihnachtliche Einkaufsgeschehen. Die Stadt Bochum ruft eindringlich dazu auf, die Schutzmaßnahmen vor einer Infektion mit dem Virus zu befolgen.

Weiteres Todesopfer in Bochum

Erneut gibt es ein Todesopfer des Corona-Virus zu beklagen. Damit sind in Bochum bislang 55 Menschen an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt sind in Bochum seit März 6.139 (+103) Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 5.124 (+60) davon sind inzwischen genesen. Aktuell sind 960 (+42) Personen infiziert, 116 davon werden stationär, 29 von ihnen intensiv-medizinisch betreut. Die Zahl der Infektionen der letzten sieben Tage gerechnet pro 100.000 Einwohner beträgt 150,2.