Liebe Angela.

Ich hätte da einmal eine Frage.

Wann denkst du habt ihr die Impfsituation im Griff ?

Ganz Deutschland hält dies Jonglieren nicht mehr aus.

Ich weiß es ist ein Spagat alles am Laufen zu halten aber läuft es denn noch?

So viele Versprechen,so viele nicht eingelöst.

Vielleicht verderben ja viele Köche den Brei.

Tausend mal gerührt...

Tausendmal ist nichts passiert .

Ich möchte aber nichts unversucht lassen und in Zeiten der Pandemie daran erinnern-das es Zeit wird für Veränderungen.

Impfen,Impfen,Impfen.

Guck mal, Ulla droht ja AstraZeneca auch schon mit wenn du nicht alles lieferst dann....

Anmerkung:

Ich hoffe du bist nicht Böse das ist dich beim Sport gestört habe.

Deine G.A.W BürgerReporterin aus dem tiefen Westen.