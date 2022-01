Die Inzidenz ist ziemlich wankelmütig und scheinbar auf wackeligen Beinen.

Statt tagtäglich erfreut und später wieder enttäuscht zu werden fände ich eine andere Lösung bei weiten besser.

Einmal in der Woche aktuelle Zahlen und ein Ampelsystem zum jetzigen Zeitpunkt,wäre das nicht möglich?



Aktuell Infiziert:



Rot für schwere Fälle .

Gelb als "Vorsicht Gefährdet".

Grün als zur Zeit unbedenklich.

Ein Stopp wenn es brenzlig wird geht immer.

Frage :

Wie würde euch das gefallen?

Oder ist die Durchführung zu Aufwendig ,was denkt ihr ?

Nachgedacht:

Menschen sind infiziert bemerken ihre Erkrankung kaum oder wenig - und fallen in die Statistik. In der Bevölkerung entsteht Unsicherheit und Zweifel.

Ich fände so ein Ampelsystem einfach besser und übersichtlicher.