Bochum:

Thomas Eiskirch hat bei der Kommunalwahl die direkte Wiederwahl geschafft.

Er erreichte nach Auszählung aller Wahlbezirke 61,77 Prozent der Stimmen. Er konnte im Vergleich zur Wahl 2015 deutlich zulegen.2015 kam er auf 53,07 Prozent der Stimmen.

Bochum hat gewählt:

"Jetzt fängt die Arbeit erst an "- so die Worte des neuen/alten Oberbürgermeisters.

Na dann los...

Es gibt viel zu tun packen wir es an.

Zur Wiederwahl :

Herzlichen Glückwunsch.