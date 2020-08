"Bochum hat das Potential, sich zum Zukunftsstandort im Ruhrgebiet zu entwickeln. Dazu muss die Stadt einerseits Seite ihre eigenen Investitionen perfekt managen und andererseits die Innovationskraft in unserer Stadt fördern", so Felix Haltt, Oberbürgermeisterkandidat der FDP Bochum, und Prof. Dr. Rolf Heyer, Ratskandidat der FDP Bochum.

"Bei der Abwicklung kommunaler Investitionen kann Bochum noch besser werden. Dazu muss man aber nicht gleich das Rad gänzlich neu erfinden. Vielmehr kann man sich zusätzliches Expertenwissen erschließen und von den Erfahrungen anderer Kommunen lernen. Viele Städte im Ruhrgebiet wie Duisburg, Recklinghausen und Unna setzen dafür bereits darauf, Teilhaber der Partnerschaft Deutschland GmbH zu sein. Die Planungs- und Beratungsgesellschaft, die gänzlich in öffentlicher Hand ist und bei der auch Bund und das Land NRW Gesellschafter sind, kann direkt von der Kommune beauftragt werden, um bei der Planung und Durchführung von Investitionsvorhaben zu beraten. Dieses Know-how sollte sich auch Bochum zunutze machen", fordert Haltt.

Die Partnerschaft Deutschland bietet bundesweit Beratungs- und Managementleistungen zu allen Fragen moderner Verwaltung und Infrastruktur an. Rund 250 Berater in den Geschäftsbereichen Strategische Verwaltungsmodernisierung und Bau, Infrastruktur, Kommunalberatung beraten bundesweit ausschließlich öffentliche Auftraggeber, die Anteile an der Gesellschaft halten

Zur Förderung von Innovationen schlägt Prof. Dr. Rolf Heyer einen eigenen Innovationsfonds vor. "Um die Bochumer Bürgerinnen und Bürger an den Innovationen der Hochschulen und Institute teilhaben zu lassen, setzen wir uns dafür ein, dass die Stadt Bochum einen eigenen Fonds einrichtet", so Heyer, der zuletzt als Geschäftsführer der WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum gearbeitet hat und auf Platz 6 der FDP-Ratsreserveliste kandidiert.

"Der Fonds soll ausschließlich in Innovationen aus Bochum und Unternehmen investieren, die in Bochum angesiedelt sind bzw. gegründet werden. Verwaltet werden soll er dabei von der Bochumer Wirtschaftsförderung. Bürgerinnen und Bürger, die Anteile des Fonds erwerben, können so aktiv und gezielt die innovative Wirtschaftsentwicklung in unserer Stadt fördern", erklärt Heyer.