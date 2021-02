Coronavirus: EU - Impfpass ist beschlossen:

Kanzlerin Merkel kündigt ihn noch vor dem Sommer an.

Donnerstag 25 Februar 2021:

Im Anschluss an den EU -Sondergipfel zur Corona-Pandemie einen gemeinsamen europäischen Impfpass an . Die EU- Mitgliedsstaaten beschlossen demnach, dass jedes Land innerhalb der nächsten 3 Monate einen eigenen digitalen Impfpass entwickeln soll. Dieser solle dann europaweit kompatibel sein. Vorzulegen ist er bei Ein oder Ausreise.

Die EU arbeitet nun aus technischen Voraussetzungen dafür.

Bei uns in Deutschland soll Bundesminister Spahn mit der Entwicklung beauftragt sein.

Muss ich mir nun Sorgen machen ?