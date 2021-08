Kaum zu glauben:

NRW -Corona-Schutzverordnung nun übersichtlicher:

Am Freitag (20.08.2021) tritt in Bochum und ganz NRW eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft, gelten soll sie bis einschließlich 17.September 2021.

3G wird wichtiger als Inzidenzen.

Es wird keine verschiedenen Inzidenzstufen mehr geben.

Ab 35 wird konsequenter als bisher die 3G-Regel eingeführt.

Alle Inzidenzwerte aus vorherigen Fassungen der Corona-Schutzverordnung und damit auch die vier Inzidenzstufen entfallen.

Für vollständig Geimpfte gibt es kaum noch Einschränkungen:

Ab einer 7-Tage - Inzidenz von 35 wird für alle Personen ,die weder vollständig geimpft noch genesen sind, die Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests oder eines negativen PCR-Tests, der nicht älter als 48 Stunden sind, zur Pflicht.

Diese Regel gilt für folgende Bereiche:

Veranstaltungen in Innenräumen (+Hygienekonzept)

Sport und Innenräumen

Innengastronomie

Körpernahe Dienstleistungen

Beherbergung

Großveranstaltungen im Freien (ab 1.000 Personen)

Außerdem gilt die Regel gemäß Beschluss der Bund-Länder-Beratungen auch für Bereiche mit erhöhten Risiko. Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie Tanzveranstaltungen einschließlich privaten Feiern mit Tanz. Hier muss allerdings ein PCR-Test vorgelegt werden. Gleiches gilt bei sexuellen Dienstleistungen.

Sonderregeln für Kinder:

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen.

Dort wo die 3G -Regel gilt bitte einen Schülerausweis vorlegen. Kinder bis zum Schulantritt sind einer Corona getesteten Person gleichgestellt.

Sonderreglungen:

Krankenhäuser ,Altenheim ,Pflegeheime und Unterkünfte für Geflüchtete sowie stationäre Einrichtungen der Sozialhilfe hier gilt die 3G Regel generell, also nicht erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35.

Medizinische Maskenpflicht:

Unabhängig von Inzidenz-Werten im öffentlichen Personennahverkehr, im Handel, in Innenräumen mit Publikumsverkehr, an Verkaufsständen ,Warteschlangen bei Großveranstaltungen im Freien. (außer am Sitzplatz)

AHA:

Generelle Empfehlung ,bestimmte Lüftungs-und Hygieneregeln .

In Einrichtungen mit Besucher-oder Kundenverkehr sind diese verpflichtend umsetzen.

Alle Tests, auch Schnelltests werden ab 11.Oktober kostenpflichtig.

Preise zur Zeit noch unbekannt.

