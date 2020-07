"Politik, die sich um die Probleme vor der Haustür kümmert, finde ich gut", sagt Ulli Engelbrecht. Die UWG: Freie Bürger tue dies, eben weil die Wähler-Gemeinschaft unabhängig sei und total lokal. Der Bochumer kandidiert für den Wahlbezirk 45 Langendreer Ost und für den Listenplatz 1 im Bezirk Ost. Engelbrecht: "Wenn Sie wissen wollen, was wir so tun, dann kommt Sie einfach mal rum. Am Freitag stehe ich mit einigen Kolleg*innen von 10 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Langendreer (Oberstraße, Ecke Hauptstraße)."

Infos: www.uwg-freie-buerger.de