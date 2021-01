Bochum:

Samstag (30 Januar)

Die Initiative " Querdenken 234" hatte zu einer Demo in der Innenstadt in Bochum aufgerufen. Zwar hatte sie nur 50 Personen angemeldet aber...

Erschienen sind nur 15,teilt die Polizei Bochum mit.

Eine friedliche Demonstration wie ich hörte.

Von 15 bis 16.30 Uhr wollte die Initiative auf dem Dr.-Ruer-Platz in der Innenstadt für " die sofortige Wiederherstellung aller Grundrechte" sowie verhältnismäßige Corona - Maßnahmen auf Basis fundierter wissenschaftlicher Evidenz " demonstrieren.

Aha.

Maske auf und Abstand war angesagt - geht doch.

Aber:

Wie kommt es das so wenige bereit waren "Querzudenken"?

Hmmmmmm.....