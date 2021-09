UPDATE:

Seit 18 Uhr laufen auch in Bochum die Auszählungen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag auf Hochtouren - und auch um 22:47 Uhr stehen noch die Ergebnisse von einigen wenigen Stimmbezirken aus. Doch trotz der fehlenden Ergebnisse ist klar: Die Ergebnisse in Bochum sind eindeutiger als die Ergebnisse der Parteien auf Bundesebene. Denn während am Ende eines langen Wahlabends noch vollkommen offen ist, wer der nächste Bundeskanzler wird und welche Koalition in den nächsten vier Jahren in Berlin regieren wird, gibt es in Bochum einen eindeutigen Wahlsieger: Die SPD und ihre beiden Spitzenkandidierenden in den zwei Bochumer Wahlkreisen: Axel Schäfer und Michelle Müntefering.



Kompliziert wurde die Auszählung auch dadurch, dass das Bochumer Stadtgebiet in zwei Wahlkreise aufgeteilt - Bochum I, der große Teile des Bochumer Stadtgebiets umfasst, sowie Bochum II/Herne, zu dem der Bochumer Norden und Osten gehören.

Am Ende dieses langen Wahlabends ist nach der bisherigen Auszählung der Erststimmen ab, dass die bisherigen Amtsinhaber ihre Bundestagsmandate souverän verteidigen können: Axel Schäfer (SPD) wird im Wahlkreis Bochum I ebenso wieder in den Bundestag einziehen wie Michelle Müntefering (SPD), im Wahlkreis Bochum II/Herne.

Auch bei der Auszählung der Zweitstimmen zeichnen sich deutliche Mehrheiten für die SPD ab. Im Wahlkreis Bochum I haben die Grünen Chancen, zweitstärkste Kraft zu werden, wenn auch dicht gefolgt von der CDU. Im Wahlkreis Bochum II/Herne liegt die CDU auf Rang zwei; der Abstand zu den Grünen auf Rang drei ist deutlich.

Die aktuellen Ergebnisse (Stand: 23:04 Uhr)

Bochum I (210 von 215 Stimmbezirken)

Erstimmen:

Axel Schäfer (SPD): 38,47%

Zweitstimmen:

SPD 32,81 %

CDU 19,29 %

Grüne 19,97 %

AfD 6,73 %

FDP 9,44 %

Linke 5,38 %

Bochum II/Herne (210 von 215 Stimmbezirke)

Erststimmen:

Michelle Müntefering (SPD): 43,36 %

Zweitstimmen:

SPD 38,15 %

CDU 18,99 %

Grüne 12,67 %

AfD 9,82 %

FDP 8,67 %

Linke 4,15%