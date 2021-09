Wenn es um die Außen- und Sicherheitspolitik geht, wenn es gegen die NATO und die Bundeswehr geht, läuft die linke Fake News- Maschinerie auf Hochtouren.

Was den Linken da nicht schon alles eingefallen ist: Die Bundeswehr würde Flüchtlingsboote "elektronisch umleiten", damit sie auf einem falschen Kurs in den sicheren Tod steuern (technisch gar nicht möglich!) oder die Bundeswehr würde Russland beim Manöver "Sea Breeze" durch ihre Kriegsschiffe im Schwarzen Meer provozieren ( obwohl die Bundeswehr gar nicht an diesem Manöver teilnahm).

Passend zur Bundestagswahl bietet DIE LINKE nun dem jungen Wählervolk ein "aufklärerisches" Video an, in dem eine empörte junge Dame folgendes sagt:

"2019 wurden in Deutschland 8 Milliarden Euro mit Waffenexporte umgesetzt.Das ist absurd viel Geld- mit Panzern und Gewehren verdient. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt das ab, aber das juckt die CDU und CSU ja nicht. Hauptsache, der Rubel rollt..."



Na ja, die SPD gehört zwar auch der Regierung an, aber offensichtlich möchte DIE LINKE hier ihrer erhofften Wunschkoalitionspartnerin nicht vor den Kopf stoßen.

Das Böse konzentriert sich also ausschließlich auf die CDU/CSU, die im Jahr 2019 angeblich absurde 8 Milliarden Euro an Waffen umsetzte. Und? Hat sie?

Nicht ganz. Absurd ist nicht nur die im Video genannte Summe, absurd ist insbesondere die echauffierte linke Videomimin, die die tatsächliche Summe der Waffenexporte mal eben um das 10- fache aufbläst: statt 8 Milliarden Euro waren es lediglich 823 Millionen Euro, wie man auf Seite 32 des Rüstungsexportberichts 2019 lesen kann.

Ein Versehen? Kaum. Denn bereits zur letzten Bundestagswahl log DIE LINKE die Waffenexporte um das Zehnfache nach oben.

Bis heute weigert sich der SPD- Kanzlerkandidat Olaf Scholz, eine Koalition mit DIE LINKE auszuschließen obwohl diese ganz aktuell fordert, alle Bundeswehreinsätze für immer zu beenden und auch Bundeswehreinsätze im Innern zu untersagen. Kurz: Wir können die Bundeswehr gleich auflösen.

Wer mit der SPD ins Bett geht, könnte mit DIE LINKE aufwachen. Und die bleibt dann länger als nur bis zum Frühstück.