Sieben Patienten und sieben Mitarbeiter sind im Bochumer Augusta - Krankenhaus positiv auf das Covid-19 Virus getestet, nachdem die Infektion eines Patienten bekannt wurde.

Der Patient, der am Freitag als sogenannter Superspreader infiziert wurde, wird intensiv in der Klinik an der Bergstraße behandelt .

Superspreader:

Infizierte die eine ungewöhnlich hohe Zahl von Organismen mit einem bakteriellen oder viralen Krankheitserreger anstecken.

Nun stehen zahlreiche Testreihen an .

1285 Patienten und Mitarbeiter haben den Test bereits hinter sich.

Nach wie vor bleibt die Lage ernst.

Weitere Kontaktpersonen werden noch ermittelt.

Die Mitarbeiter werden nun zweimal wöchentlich auf den Virus getestet.

Auch Patienten erhalten einen weiteren Test vor ihrer unmittelbaren Entlassung.

Quelle:Funke Medien