Deutschland :

410 Tote in nur einem Tag das sind genau 410 Tote zu viel.

Rückblick:

Ein neuer Tageshöchstwert nach Beginn der Pandemie.

Covid-19 forderte 410 Menschenleben in nur 24 Stunden.

Das sind laut RKI so viele Corona-Todesfälle wie nie zuvor.

Mitte April waren es 315 gemeldete Todesfälle.

Funkegrafik: MARC BÜTTNER /QUELLE RKI

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Insgesamt starben in Deutschland laut RKI seit dem Frühjahr 14.771 Menschen an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung (Stand 25.11 .,0Uhr)

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen in Deutschland gibt das RKI mit 961.320 an.

Genesend schätzungsweise 654.400 .

Daraus resultierende Folgeschäden, das kann uns niemand beantworten.

Die Lage ist weiterhin ernst.

Die neuen Maßnahmen sicher sinnvoll.

NRW:

Zehn Kreise und Städte in NRW haben derzeit eine Inzidenz von 200 und mehr .

Also:

Maske auf und Abstand halten.

Ehrlich, Weihnachten und Silvester bleibt es ruhig bei uns.

DIVI: Intensivregister.

Laut DIVI sind bereits drei Bochumer Kliniken die Engpässe bei der Belegung der Intensivbetten melden.