Das Stiftungsnetzwerk Ruhr fördert Engagierte im Ruhrgebiet ,die in ihren Stadtteil Ideen und Projekte umsetzen. Es gibt 5000 Euro. der sogenannte ,,Förderpott".Ruhr soll Engagierte in den Quartieren unterstützen. Nun können sich wieder Interessierte um eine Unterstützung bewerben. 37 Projekte aus dem Ruhrgebiet wurden 2020 mit 112.000 Euro unterstützt.

Beispiel:

Skateprojekt in Essen, ein Reparatur - Cafe in Duisburg und ein Lastenfahrrad für eine

Dortmunder Initiative.

Bewerbungen unter www.foerderpott.ruhr kannst du deine Projektidee ,Bedarfe und den konkreten Mehrwert für dein Quartier beschreiben. Die Ehrenamt Agentur Essen koordiniert. Eine Jury aus Mitgliedsstiftungen, Lenkungskreismitgliedern und Experten entscheidet über die Bewerbungen.

Bewerben kannst du dich bis 31.03.2021.

Quelle :

Funke Medien.