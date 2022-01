Impfen gegen die Omikron-Welle: Die Stadt Bochum bietet weiterhin ein breit gefächertes Impfangebot im gesamten Stadtgebiet an - sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Neben terminpflichtigen Angeboten gibt es auch solche für spontane Impfwillige, ganz ohne vorherige Terminvereinbarung. Ein Überblick:

Ergänzend zum Angebot im Kinderimpfzentrum am Westring 24 bietet die Stadt Bochum am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Januar, wieder eine Kinder-Impfaktion im RuhrCongress, Stadionring 20, an. Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren können dort an beiden Tagen von 10.30 bis 18 Uhr eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Eine Terminreservierung online unter: www.bochum.de/Corona/Impfzentrum-Bochumist dafür erforderlich. Dort stehen auch die Formblätter zum Download zur Verfügung.

Wichtig: Kinder, die im RuhrCongress ihre erste Impfung bekommen, erhalten eben dort exakt drei Wochen später ihre Folgeimpfung - also am 12. oder 13. Februar.

Mindestens eine sorgeberechtige Person muss das zu impfende Kind begleiten und am besten die bereits ausgefüllten und unterschriebenen Einverständnis- und Aufklärungsunterlagen mitbringen.

An den Wochenenden 5. und 6. Februar sowie 12. und 13. Februar geht das Kinderimpfen im RuhrCongress weiter. Dann erhalten diejenigen Kinder ihre Folgeimpfung, die drei Wochen zuvor am letzten Wochenende (15. und 16. Januar) bzw. an diesem Wochenende (22. und 23. Januar) ihre Erstimpfung bekommen haben. An den Februar-Wochenenden der Kinderimpfaktion im RuhrCongress sind aber ebenso Erstimpfungen für Fünf- bis Elfjährige möglich sowie Zweitimpfungen für Kinder dieser Altersgruppe, die ihre erste Impfung mindestens drei Wochen vorher in einer Arztpraxis oder im Kinder-Impfzentrum, Westring 24, erhalten haben. Die notwendige Terminbuchung für die Februar-Termine wird zeitnah freigeschaltet.

Darüber hinaus besteht ein umfangreiches Impfangebot im Stadtgebiet:



Impfangebote mit Termin:

- Impfzentrum RuhrCongress Bochum, Stadionring 20, (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 Uhr bis 19 Uhr; Samstag von 12 Uhr bis 17 Uhr)

- Impfstelle Gesundheitsamt, Westring 28, Zugang über Gustav-Heinemann-Platz (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr)

- Impfstelle Bezirksvertretung Wattenscheid, Friedrich-Ebert-Straße 7 (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr)

- Impfstelle Bezirksvertretung Querenburg, Querenburger Höhe 256 (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr)



Impfangebote ohne Termin:

- Impfzentrum RuhrCongress Bochum, Stadionring 20 (Öffnungszeiten: Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr)

- Impfstelle Bezirksvertretung Wattenscheid, Friedrich-Ebert-Straße 7 (Öffnungszeiten: Samstag, 22., und Samstag, 29. Januar, von 9 Uhr bis 13.30 und 14.30 Uhr bis 17 Uhr)

- Impfstelle Bezirksvertretung Querenburg, Querenburger Höhe 256 (Öffnungszeiten: Samstag, 22., und Samstag, 29. Januar, von 10 Uhr bis 14.30 und 15. 30 Uhr bis 18 Uhr)

- Impfstelle im City-Point, Kortumstraße 89 (Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 14 Uhr bis 19 Uhr)



Impfangebote für Fünf- bis Elfjährige mit Termin:

- Kinderimpfzentrum, Westring 24 (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14 Uhr bis 18 Uhr; Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr)



Impfangebote durch beauftragte Dritte:

- Knappschaftskrankenhaus Langendreer, In der Schornau 23-25 (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr). Vorerst befristet bis zum 31. Januar; Terminbuchung unter: www.kk-bochum.de/Impfzentrum.

- Innovator-Institut im RuhrPark, Am Einkaufszentrum 1, Terminbuchung unter: virus-nein-danke.de.



Impfangebote durch die niedergelassene Ärzteschaft:

- Eine aktuelle Liste finden Sie unter folgendem Link: www.corona-kvwl.de/zweitimpfung.