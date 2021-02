Etwa 5 Millionen Frauen und Männer in Deutschland leiden an Essstörungen, davon haben 3,7 Millionen gefährliches Untergewicht .100 000 Menschen, insbesondere Frauen leiden demnach an Magersucht. 600 000 Frauen und Männer haben Bulimie.

Erschreckende Zahlen:

Die Zahl der Magersüchtigen verdreifachte sich in den letzten zehn Jahren. Ein Problem ist dabei sicher das warten auf ambulante Nachbehandlung .

Hilfe naht:

Die LWL-Uniklinik am Stadtpark beteiligt sich an einem Forschungsprogramm für Patientinnen und Patienten mit Magersucht. Das Programm mit dem Namen Sustain soll Betroffenen helfen nach einer stationären Behandlung nicht wieder rückfällig zu werden. Statt lange auf eine ambulante Behandlung zu warten, sollen sie lückenlos behandelt werden können - acht Monate lang per Videokonferenz. Die Bochumer LWL - Klinik ist eine von acht Kliniken die in Deutschland dabei ist.

Finanziert wird das Projekt vom Bundesforschungsministerium.

Quelle:

www.magersucht.de

Quelle: Radio Bochum