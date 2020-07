An dieser Stelle veröffentliche Zahlen zu den Coronainfektion in Bochum.

Infektionen bisher: 632 (632)

Aktuell: 26 (27)

Wieder genesen: 586 (585)

Verstorben: 19 (19)

Neuerkrankungsrate:

2,4 (3)

Gute Ergebnisse.

Dennoch....

Weiterhin bleiben werden Maskenpflicht und Abstandsgebote in NRW.

Verstöße:

Immer wieder verstoßen Bochumer (absichtlich)

gegen geltende Regeln.

Die Polizei und das Ordnungsamt verhängen ,,Knöllchen"und zwar hohe ,

wenn gegen die Auflagen der Pandemie verstoßen wird.

Stand Ende Mai:

Bußgeldbescheide Bochum:

739

Euro 200.000.