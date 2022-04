Der Wertstoffhof Schattbachstraße des Umweltservice Bochum (USB) wurde am Montagmittag geschlossen und wird voraussichtlich erst kommende Woche wieder öffnen können.

Durch mehrere Erkrankungen beim Wertstoffhof-Personal können die Schichten nicht mehr besetzt werden.

Alle anderen USB-Wertstoffhöfe im Bcohumer Stadtgebiet haben weiterhin regulär geöffnet. Der nächstgelegene Wertstoffhof zur Schattbachstraße befindet sich an der Havkenscheider Straße in Bochum-Kornharpen.