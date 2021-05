Zehn von insgesamt 23 Frauen und Kinder leben in einem Bochumer Frauenhaus in Quarantäne,so Anette Borgstedt von der Caritas Bochum die Betreiberin des Frauenhauses.

Seit Mittwoch:

Seit Mittwoch gelten nun die Quarantäne Bestimmungen, das Haus hat einen zur Zeit einen Aufnahmestop.

PCR Test:

Ein neuerlicher PCR-Test soll klären, ob es weitere Infektionen gibt.

Offenbar hat eines der Kinder sich in der Schule mit Covid-19 infiziert. Nicht infiziert sind die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses .

Frauen in Not werden nun anderweitig einen Platz in Einrichtungen finden.

Info:

Hilfetelefon 0800 116 016.