Info gut verständlich :

Auf den Impfstoff warten ist nicht so einfach oder?

Lieblingsmenschen umarmen nicht erlaubt, Maske tragen Pflicht. Uns allen geht vieles durch den Kopf und manches geht uns viel zu langsam.

Aber was ist wenn der Impftermin endlich näher rückt ?

Einfach nur einen Picks und wird schon gut sein ist ja auch nichts.

Mich hat schlicht und einfach interessiert - was passiert in meinem Körper.

Wie funktioniert diese Corona - Impfung überhaupt.

Einfach gesagt :

Grundsätzlich geht es darum, dem Körper kleine Teile des Virus zuzuführen.

Keine Sorge das ist in Ordnung.

Es sollen sich Antikörper entwickeln und schließlich eine Immunität gegenüber dem Erreger aufgebaut werden.

Deshalb enthält der Impfstoff Genabschnitte des Sars-CoV-2-Virus.

Aber das aufnehmen können ist nicht so einfach es werden die einzelnen Genabschnitte mit Lipidstoffen umhüllt .

Klingt schwierig oder?

Sie fungieren als Schutzschild und helfen die mRNA im Körper herstellen können. Eine mRNA ,auch Boten - RNA genannt, ist eine einzelsträngige Ribonukleinsäure, die als Transkript eines zu einem Gen gehörenden Teilabschnitts der Desoxyribonukleinsäure die genetische Information für den Aufbau eines Proteins in der Zelle enthält.

Proteine die im Organismus als Antigene wirken. Dein Immunsystem bemerkt den bedrohlichen Fremdkörper und versucht die Antikörper herzustellen, die auf diesen Virus angepasst sind.

Eindringling besiegt?

Prima...

Nun bilden sich Gedächnisszellen.

Hat der Körper einmal Antikörper gegen den Virus, gibt er Covid-19 keine Chance.