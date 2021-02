Positiv bleiben wenn eine Welle durch die Welt und unser Land rast ,positiv bleiben, das ist nicht immer einfach. Corona hat uns alle fest im Griff . Immer dünnhäutiger werden wir ,oder ? Impfchaos, Langzeit - Lockdown das Nichts - mehr planen - Können/Dürfen nervt. Unsere Seele benötigt eigentlich auch eine kleine Impfdosis nicht nur der Oberarm.

Aber beides ist wohl nicht lieferbar.

Seele baumeln lassen hilft bei Pandemiestress:

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Leichter gesagt als getan die Krise geht allmählich aufs Gemüt. Und die Aussichten darauf, dass das Ganze noch ein wenig länger anhalten wird sind vorhanden.

Und zu allem kommt noch :

Angst um die Gesundheit und die unserer Liebsten. Die Wirtschaft kommt ins Trudeln. Die Welt verändert sich. Fühlst du dich auch machtlos und wie ein kleines Rädchen inmitten der jetzigen Krise? Ständig neue Einschränkungen ,Probleme bei der Impfstoffbeschaffung nerven. Keine Angst du bist nicht allein damit. Bloß nicht hängen lassen - sondern kreativ werden.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Beispiel:

Ich räume mir ein Fenster für ein Date mit mir selbst ein - Zeit zu Schreiben. Hier kann ich dem Alltag entfliehen ,einfach abtauchen ,relaxen mich zurückziehen von der krisengeschüttelten Welt.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Musik und Natur:

Ich höre Musik viel konzentrierter als früher. Ich genieße die Natur. Nicht umsonst ist Waldbaden für die Seele im Trend.

Mein Tipp:

Einfach mal die Perspektive wechseln. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Irgendwie sind wir alle Opfer der Pandemie.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Lokalkompass:

Ich baumele gerade durch den Lokalkompass das tut meiner Seele gut. Ich schaue was ihr so schreibt - bewundere eure Fotos. Ich fühle mich euch so nah und plötzlich weiß ich der Lokalkompass hilft mir - er ist wie Wellness für meine Seele.

In diesem Sinne :

Bleibt bitte Gesund.

Damit wir uns bald alle Wiedersehen.