In Bochum sind zwei weitere Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben. Nach Angaben eines Stadtsprechers waren beide hochbetagt. Die Inzidenzzahl bei uns in Bochum ist unterdessen leicht gesunken und steht jetzt bei 173,1. Aktuell sind 1591 Bochumerinnen und Bochumer offiziell infiziert, das sind 82 Personen weniger als gestern. Die Zahl der Menschen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, ist allerdings leicht gestiegen.

Quelle: Radio Bochum