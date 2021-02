Vier weitere Corona-Todesfälle in Bochum

Bei uns in Bochum sind zwei Männer und zwei Frauen im Zusammenhang mit Corona im Krankenhaus verstorben. Das hat uns die Stadt Bochum gesagt. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist weiter gestiegen. 42 Bochumerinnen und Bochumer haben sich seit Donnerstag (25.2.) mit dem Coronavirus angesteckt. Damit liegt die 7-Tages Inzidenz bei 59,8. Die britische Virus-Mutation spielt auch bei uns in Bochum weiter eine Rolle. Aktuell meldet die Stadt 51 Menschen in Bochum, bei denen die britische Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden ist.

Stadt Bochum öffnet Sportplätze

Es gibt aber auch gute Nachrichten im Zusammenhang mit Corona. Die Stadt Bochum will erst mal keine weiteren Verschärfungen wie zum Beispiel in Düsseldorf. Dort hatte die Stadt Verweilverbote, etwa am Rheinufer, ausgesprochen. Stattdessen werden bei uns sogar die Sportplätze unter Auflagen wieder geöffnet. Einzelpersonen, Zweiergruppen, oder der eigene Haushalt dürfen sich da ab sofort wieder zum "Individualsport" treffen.

Auf den Bochumer Sportanlagen gibt es Regeln

Das ist aber nur erlaubt, solange Abstände von mindestens 5 Metern eingehalten werden können. Deshalb dürfen zum Beispiel auf einen normalen Fußballplatz ohne Laufbahn nur 16 Leute drauf. Mit Laufbahn wären es dann 20. Die Stadt hofft, dass sich Bochumerinnen und Bochumer verantwortungsvoll verhalten. Sonst müssen die Sportplätze wieder schließen.

Radio Bochum