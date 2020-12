Jeweils drei kostenlose FFP2-Schutzmasken gibt es seit dem dem heutigen Dienstag, 15. Dezember, für Risikopatienten in den Bochumer Apotheken. Als Risikopatienten gelten Menschen ab 60 Jahren sowie Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen.

"Wir haben genügend Masken vorrätig", appelliert Apothekerin Dr. Inga Krude stellvertretend für die Bochumer Apotheker. Niemand müsse direkt losstürzen, um sich die Masken zu besorgen und sich dann womöglich in einer Schlange vor einer Apotheke einem erhöhten Risiko auszusetzen. Bis zum 31. Dezember ist Zeit, um die FFP2-Masken abzuholen. "Die Apotheken bleiben auch während des Lockdowns ganz normal geöffnet, selbst an Heiligabend sind wir für unsere Kunden da", macht Krude deutlich.

Möglichst in die Stamm-Apotheke gehen

Außerdem sollte jeder Empfangsberechtigte möglichst seine Stammapotheke aufsuchen. Auch das helfe, Nachfrage und Kundenströme zu regeln. "Die Apotheken haben kalkuliert, wie viele Kunden sie in der Regel haben und anhand dieser Zahlen auch Masken geordert."

Ab Januar erhalten Berechtigte von ihrer Krankenversicherung fälschungssichere Berechtigungsscheine für zweimal je sechs FFP2-Masken, dann jeweils mit einer Zuzahlung. Insgesamt hat jeder Betroffene Anspruch auf 15 FFP2-Masken, also rechnerisch eine pro Woche bis zum Beginn des Frühjahrs.

Jetzt Grippe-Impfung nachholen

Einen weiteren Appell richtet die Expertin an alle Bochumer: "Lassen Sie sich gegen Grippe impfen." Im September sei der Andrang auf die Impfung in den Arztpraxen groß gewesen, viele Bürger hätten vertröstet werden müssen.

"Jetzt ist wieder reichlich Impfstoff da - doch die Menschen haben Angst, zum Arzt zu gehen." Dabei sei eine Grippeschutzimpfung auch in diesen Zeiten wichtig - nicht nur wegen der Grippeviren: "Es gibt Studien, die belegen, dass bei Menschen, die eine Grippeschutzimpfung haben, die Verläufe im Fall einer Corona-Infektion weniger schwer sind."