Für euch gelesen.

Frohe Weihnachten.

Schon die Vorfreude

wird zelebriert:

80 Prozent der Deutschen besuchen den Weihnachtsmarkt,

76 Prozent öffnen die Türchen des Adventkalenders.

2018 gaben wir 472 Euro für unsere Lieben aus um sie zu beschenken.

Wir lieben Würstchen mit Kartoffelsalat - oder Gans am Heiligen Abend.

Weihnachten geht übrigens ans Herz-allerdings nicht nur im positiven Sinne.

Sorry ...

wusstet ihr das am Heiligabend das Risiko für einen Infakt am größten ist?

Jüngste Studien haben es bewiesen.

Woran mag es liegen frage ich mich?

Für Notärzte ist die Stille Nacht oft wenig still.

Passt also gut auf euch auf...

Lasst es ruhig angehen.

Wir lesen uns ...

wenn ihr mögt.