Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage durch das Corona-Virus entstehen bei vielen Bochumerinnen und Bochumern, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Eltern verschiedene Fragen. Um gezielt helfen und beraten zu können, hat die Stadt Bochum, die Bochumer Ehrenamtsagentur sowie die Bochumer Wirtschaftsentwicklung verschiedene Hotlines eingerichtet.

Das NRW-Ministerium für Schule und Bildung hat die Kommunen per Erlass angewiesen, alle Kindertageseinrichtungen zu schließen. Viele Eltern stellt dies vor große Herausforderungen und offene Fragen: Welche Rechte habe ich gegenüber meinem Arbeitgeber? Wie darf Kinderbetreuung noch organisiert werden? Antworten bietet die städtische Kita-Hotline täglich von 8 bis 16 Uhr unter 023 / 910 1223. Anträge, Leitlinien und das FAQ der Stadt stehen unter: www.bochum.de/corona/kita bereit. „Die April-Beiträge für Kitas, Kindertagespflege, Offene Ganztagsschulen und Musikschulen werden nicht eingezogen.“ Wer keine Leistung in Anspruch nimmt, müsse auch nicht zahlen, so Oberbürgermeister Thomas Eiskirch.

Hilfe von Mensch zu Mensch

Viele Bochumer Bürger wollen in diesen besonderen Zeiten helfen und sich engagieren. Einige von ihnen wissen aber vielleicht nicht, wie und wo. Auf der anderen Seite stehen Menschen, die Hilfe benötigen, zum Beispiel bei der Abholung von Medikamenten oder bei dem Spaziergang mit dem Hund. Alle diese Bürger können sich bei der Hotline der Bochumer Ehrenamtsagentur e.V. melden. Unter der Rufnummer 0234 / 610 577- 80 und -81 koordinieren montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr Mitarbeiter der Agentur die ehrenamtliche Hilfe. Allgemeine Informationen gibt es unter: www.ehrenamt-bochum.de

Hilfe für Abeitnehmer und Arbeitgeber

Verunsicherung besteht bei vielen Menschen auch in Bezug auf den eigenen Arbeitsplatz und /oder das eigene Unternehmen. Dialog und Beratung für Unternehmerinnen und Unternehmer jeder Größenordnung zu den Hilfen von Bund und Ländern, Kurzarbeitergeld, Liquiditätskrediten und weiteren Themen bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bochumer Wirtschaftsentwicklung an ihrer Hotline unter 610 63 444 montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr. Antworten zu häufigen Fragen zum Themengebiet hat die Bochumer Wirtschaftsentwicklung auf ihrer Homepage unter www.bochum-wirtschaft.de/corona zusammengestellt. Bochumer Einzelhändler und Einzelhändlerinnen haben die Möglichkeit, ihren Verkauf über einen Bring- und Abholservice anzubieten, analog zu der Regelung für Restaurants.

112 nur für Notfälle

Nach wie vor gilt: Wer befürchtet, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, muss sich für einen Testungstermin an die städtische Corona-Hotline unter 0234-910 5555 wenden. Die Stadt bittet ausdrücklich darum, sich nicht mit anderen Fragen an diese Hotline zu wenden. Es wird um Verständnis gebeten, dass es wegen des sehr hohen Anruferaufkommens zu längeren Wartezeiten kommen kann. Die Notfallnummer 112 der Feuerwehr ist nur bei lebensbedrohlichen Krankheitssymptomen anzurufen.

Kein direkter Kundenkontakt

Die Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten der städtischen Ämter sind eingeschränkt und nicht zwingend notwendige Termine werden abgesagt. Die Stadt stellt ihr Dienstleistungsangebot für Bürgerinnen und Bürger, wo immer möglich, nahezu ausschließlich auf telefonische und schriftliche Kontaktaufnahme um. Den direkten Kundenkontakt schränkt die Stadt stark ein, um Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen. Zudem bittet die Stadt darum, ihr umfangreiches Online-Dienstleistungsportal unter https://portal.bochum.de/ zu nutzen. Eine Übersicht der für den Publikumsverkehr geschlossenen Ämter sowie Kontaktinformationen zu einzelnen Stellen hat die Stadt gebündelt unter https://www.bochum.de/Corona/Einschraenkungen-von-staedtischen-Dienstleistungen zusammengestellt. Auch die Trauerhallen und Spielplätze bleiben geschlossen.

Bei Fragen zu städtischen Dienstleitungen ist nach wie vor die Behördennummer 115 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr besetzt.

Hotline in Fremdsprachen, Leichter Sprache und Gebärdensprache

Informationen zum Corona-Virus stehen nun auch in Fremdsprachen, Leichter Sprache und in deutscher Gebärdensprache unter: https://www.bochum.de/Corona/Informationen-zum-Corona-Virus-in-Fremdsprachen-Leichter-Sprache-und-deutscher-Gebaerdensprache zu Verfügung.



Video-Statement des OB



Auf dem Youtube-Kanal der Stadt Bochum gibt Oberbürgermeister Thomas Eiskirch ein Video-Statement zur aktuellen Lage: https://www.youtube.com/watch?v=mYob3mUkXTc.