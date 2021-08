Keiner will sie - alles muss raus. Nicht mehr gew├╝nscht sagt man mir.

Dann bevorrate ich mich denke ich gerade so.

Haltbarkeit September 2022 ist ja prima.



Abstand:

Manchmal wird es enger als gewünscht wenn Mensch unterwegs ist. 



Dieser Einkauf kann ja nicht schaden:

Obwohl doppelt geimpft ist der kleine Test ob auf Reisen oder nur mal so ...

ein weiteres St├╝ck Sicherheit denke ich.



Der Preis im Handel ist hei├č:

80 Cent das nenne ich ein Angebot. 



R├╝ckblick:

Ich erinnere mich gerade an 6,95 pro Test zu den Zeiten als kaum etwas auf dem Markt war.

Noch nicht lange her.