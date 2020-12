Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen bekanntgab, haben die deutschen Gesundheitsämter binnen 24 Stunden insgesamt 13 755 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 356 weitere Todesfälle verzeichnet.

Die bisherigen Höchstwerte lagen bei mehr als 30.000 Fällen. Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg auf 1.640.858.

Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen. Am vergangenen Sonntag wurden rund 22.700 Neuinfektionen gemeldet.

Nach Angaben des RKI wurden weitere 356 Todesopfer der Pandemie innerhalb von 24 Stunden registriert. Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Toten in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 29.778. Am vergangenen Mittwoch hatte das RKI ein Rekordhoch von 962 Todesfällen gemeldet.

Sieben-Tages-Inzidenz gesunken

Die Zahl der von einer Corona-Infektion genesenen Menschen in Deutschland bezifferte das RKI mit rund 1.236.700. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz betrug am Sonntag 161,3. Am Vortag hatte sie noch bei 170,7 gelegen. Bei dem Wert handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in diesem Zeitraum.