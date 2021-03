Stadt Bochum:

37,5 Millionen-ein hübsches Sümmchen was da fehlt. Die Stadt Bochum hat erhebliche Mindereinnahmen bei den Steuern. Allein 10 Millionen Euro Gewebesteuer fehlen so geht es aus einer städtischen Mitteilung hervor. Außerdem sind natürlich viele städtische Töchter betroffen, zum Beispiel die Veranstaltungs - GmbH und die Bogestra, so dass hier größere Defizite aufgefangen werden müssen.

Quelle:

Radio bochum