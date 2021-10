Der erste Herbststurm über Deutschland:

Seit einigen Stunden zieht der erste Herbststurm dieser Saison über Deutschland hinweg. Das Sturmtief "Ignatz" sorgt in Bochum bereits für Verkehrsbehinderungen. Im gesamten Stadtgebiet sind Bäume auf Straßen oder Gleise gestürzt und Bauzäune flogen umher. Polizei und Feuerwehr bitten Bochumer*innen heute achtsam unterwegs zu sein. Die Bochumer Feuerwehr zeigt sich zur Zeit noch nicht beunruhigt vom Sturm und wartet auf weitere Warnungen des deutschen Wetterdienstes. Im Laufe des Tages rechnet der Deutsche Wetterdienst in einem Streifen über die Mitte bis in den Osten und Nordosten Deutschlands mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde.

