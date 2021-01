Am Wochenende sind zwei weitere Menschen in unserer Stadt im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Im St. Anna Stift in Altenbochum erlag eine über 90-Jährige der Corona-Erkrankung. Eine 96-Jährige ist mit Corona an einer anderen Erkrankung gestorben. Damit steigt die offizielle Zahl der Todesfälle in Bochum im Zusammenhang mit Corona auf 91. (64 an Corona gestorben, 27 mit Corona an anderer Erkrankung). Aktuell sind 1370 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Virus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter zurückgegangen, sie liegt aktuell bei 124,4.

Überblick über die in Bochum gemeldeten Fallzahlen vom 03.01.2021 bezogen auf die Einwohnerzahl von 372.193.

Die Zahlen in Kurzform:

Fälle

8.246(+25)

Genesen

6.785(+9)

Verstorben

91(+1)

Aktiv

1.370(+15)

Im Krankenhaus

199(+9)

Intensiv

41(+1)

Inzidenzwert der letzten 7 Tage

pro 100.000 EW

124,4

Quelle: Radio Bochum