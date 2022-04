Der USB-Wertstoffhof Brandwacht muss Freitag, 8., und Samstag, 9. April, schließen. Durch weitere Erkrankungen beim Wertstoffhof-Personal können Schichten nicht besetzt werden.

Der Wertstoffhof an der Schattbachstraße hat aus diesem Grund ebenfalls noch bis einschließlich Samstag geschlossen. Alle anderen Höfe haben weiterhin regulär geöffnet. Der nächstgelegene Wertstoffhof zu Brandwacht und Schattbachstraße befindet sich an der Havkenscheider Straße in Bochum-Kornharpen.

Die Wertstoffhöfe Brandwacht und Schattbachstraße werden voraussichtlich am Montag, 11. April, wieder öffnen können. Bitte beachten Sie dazu auch aktuelle Meldungen in den sozialen Medien des USB und auf der USB-Homepage.