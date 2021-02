Der Stoff aus dem die Träume sind - heißt Hoffnung auf ein normaleres Leben - mehr Gemeinsamkeit. Was fehlt ist der Impfstoff. Er ist so knapp wie unsere verbleibende Zeit - die Zeit der älteren Generation. Nach eineinhalb Wochen Zwangspause können in NRW Alten und Pflegeheime seit Samstag wieder Erstimpfungen verabreicht werden.

Lieferschwierigkeiten beim Pharmaunternehmen Biontech hieß es.

So mussten Erstimpfungen seit dem 20.Januar ausgesetzt werden. Lediglich Zweitimpfungen wurden vorgenommen. Na wenigstens das scheint ja zur Zeit gesichert sein.

Ich staune :

Nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums soll es in NRW bereits 490.000 Impfungen geben. Über 80 % der rund 2300 Alten und Pflegeeinrichtungen im Land seien durch mobile Impfteams besucht worden. Ab dem 8.Februar erwägt man wöchentlich 70.000 Menschen ab 80 Jahren in einem der 53 Impfzentren in NRW eine Erstimpfung erhalten. Ich frage mich wie lange wird der Impfstoff dieses mal reichen?