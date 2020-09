Auf Mallorca geht ein Stadtviertel in den Lockdown, in Madrid streiken Ärzte wegen Überlastung. An nur einem Tag verzeichnet das Land über 10.000 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Pandemie über 560 Tausend Infektionsfälle. Fast 30.000 Menschen starben. Zur Zeit besonders betroffen ist Mallorca hier müssen 23.000 Menschen in den Lockdown. Die mallorquinischen Behörden riegeln nun Teile der Inselhauptstadt Palma de Mallorca ab. Von den Ausgangsbeschränkungen von zunächst 14 Tagen sind knapp 23.000 der insgesamt 416.00 Einwohner von Palma betroffen. Frei bewegen gilt nur noch um zu arbeiten, zur Schule und zum Arzt gehen. Innerhalb der abgeriegelten Bereiche darf der Mallorquiner unterwegs sein .

Mallorca:

Die Ausbreitung von COVID-19 führt zu erheblichen Einschränkungen im internationalen Reise - und Luftverkehr und erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die 2019 geplante Herbstreise Anfang der kommenden Woche hat sich in Luft aufgelöst. Egal, die Erstattung bereits gezahlter Flüge ging ratzfatz und unbürokratisch. Menschenleben zählen mehr als jeder Wunsch Urlaub im sonnigen Süden zu machen. Hoffen wir das die Welt diese Pandemie in den Griff bekommt und ein Impfstoff gefunden wird.