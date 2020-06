Tausende von Touristen belagern die Playa de Palma.

Das Geschäft läuft gut - lief gut.

Dort wo um diese Jahreszeit Tausende deutsche Mallorca-Urlauber abfeiern,

sitzen nun die Spanier und Residenten in einer Handvoll geöffneter Lokale.

Es scheint als habe der Spanier sich das zurückerobert, was die Urlauber an

sich gerissen haben.

Umdenken

Und wer Hoffnungen in diesem Sommer noch am Ballermann Partyurlaub

machen zu können, der irrt.

Schon in den vergangenen Wochen hatte die Balearen-Regierung bei der

spanischen Zentralregierung in Madrid angeregt, besondere Hotspots wie

Discos und Nachtclubs vorerst keine Genehmigung zur Öffnung zu erteilen.

Eimersaufen war gestern.

Abstandsregeln und Abfeiern unter Alkoholeinfluss passe einfach nicht.

Es sieht so aus als wenn die Balearen-Regierung sich ihren größten Wunsch

dank Corona erfüllen kann.

Sauftourismus in den Partyhochburgen einzudämmen.

Mallorca rührt nun die Werbetrommel für Qualitätstourismus.

Ziel:

Sport, Kultur und kulinarisches Erleben anzubieten.

Ob das gelingen wird?

Ich denke dass die großen Player der Partyszene dagegen ankämpfen

werden.

Party Party Party.

10.900 Deutsche dürfen am kommenden Montag auf die Balearen reisen.

Ein Pilotobjekt, das testen soll wie der Reiseverkehr künftig in Spanien

ablaufen könnte.

Im Koffer Masken, Hygieneartikel und alle wichtigen Notrufnummern der

Balearen und Anweisungen, was zu tun ist wenn, klingt nach einem

Traumurlaub, oder?