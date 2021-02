Nach dem klaren 3:0-Erfolg über Würzburg geht der VfL Bochum mit viel Selbstvertrauen in die "Wochen der Wahrheit" mit den direkten Duellen gegen die anderen Spitzenteams der Liga.

Auch VfL-Trainer Thomas Reis lässt gesundes Selbstbewusstsein sprechen und hat nach dem Würzburg-Sieg noch das ein oder andere Lob paart. Reis über...

...die nächstes Spiele gegen Fürth und den HSV:

"Ich gehe in jedes Spiel mit einem guten Gefühl, weil ich Vertrauen in die Mannschaft habe. Du musst eh' alle spielen. Mit der Art und Weise des Sieges gegen Würzburg können wir zwar nicht direkt beruhigt in die Spiele gehen. Aber wir wissen, was wir können. Und die Konkurrenz hat Respekt vor uns.

...den Aufstiegskampf:

"Wir müssen auf uns schauen, wir haben es in der eigenen Hand. Umso mehr wir dreifach punkten, desto mehr bleiben die Gegner hinter uns.

Elf Spiele sind zu gehen. Wir spielen noch gegen jeden Konkurrenten. Dann werden wir sehen, wo wir stehen. Wir geben unser Bestes, oben zu bleiben."



...die Qualität des Teams:

"Wichtig ist die richtige Einstellung, aber die haben die Jungs eigentlich immer. Wir haben eine Riesenqualität, gerade in der Offensive. Aber die Offensive kann auch immer nur so gut sein, wenn die Defensive funktioniert. Ich war gegen Würzburg mit beidem einverstanden."

Glückwünsche für den Torschützen Gerrit Holtmann gab es auch von Saulo Decarli, der nach rund einem Jahr erstmals wieder in einem Punktspiel für Bochum auf dem Rasen stand. [spreizung]#?[/spreizung]Foto: Stephan Schütze

hochgeladen von Dietmar Nolte

...das Liga-Comeback von Saulo Decarli:

"Ich bin froh, dass er gesund ist. Es war für ihn keine einfache Situation. Wir haben bisher die Saison mit Leitsch und Bella-Kotchap gespielt und in der Abwehr ist es schwieriger, Spielzeit zu bekommen. Saulo hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er hat dazu beigetragen, dass die Null steht. Ich bin froh, dass wir auf ihn nicht verzichten können."

...das Premierentor von Gerrit Holtmann:

"Das Tor hat er sich definitiv verdient. Er hat sich belohnt, um auch mal die Kritiker verstummen zu lassen. Ich muss eine Lanze für ihn brechen. Er hat viele Aktionen im Spiel für uns. Wir wissen, was wir an ihm haben - und auch an Blum und Pantovic. Wir haben viele Spieler, die unser Spiel beleben können."