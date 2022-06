Same procedure as last year, Mr. Reis: Zum ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison empfängt der VfL Bochum den FSV Mainz 05. Die neuen Bundesliga-Saison beginnt am Freitag, 5. August mit der Partie Eintracht Frankfurt - FC Bayern München. Alle anderen Spiele sind noch nicht final terminiert. Doch für den VfL ist klar: Mit diesem Heimspiel startet das Team in seine zweite Bundesliga-Saison nach dem Wiederaufstieg.



Bayern kommen am 3. Spieltag

Die DFL hat am Freitag, 17. Juni, den Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison 2022/23 veröffentlicht. Danach ist klar: Der VfL Bochum 1848 empfängt am 1. Spieltag den 1. FSV Mainz 05 im heimischen Vonovia Ruhrstadion. Im Anschluss gastiert die Elf von Trainer Thomas Reis bei der TSG Hoffenheim. Am dritten Spieltag bereits kommt es bereits zum Kracher gegen Rekordmeister FC Bayern München.

Revierderbys

Auch auf das erste Ruhrgebietsderby müssen die Fans nicht lange warten. Am 6. Spieltag geht es zu Aufsteiger FC Schalke 04, am 13. Spieltag gastiert der VfL bei Borussia Dortmund.

Es ist irgendwie schon kurios: Bereits bei der Bundesliga-Heimrückkehr im vergangenen Jahr traf der VfL auf die Rheinhessen. Ein 2:0-Sieg, an den sich jeder Blau-Weiße gerne zurückerinnert: Gerrit Holtmann versenkte die Kugel nach einem irren Solo über 45 Meter im Kasten und erhielt dafür die Auszeichnung zum „Tor des Jahres 2021“. Neuzugang Sebastian Polter traf prompt in seinem ersten Pflichtspiel für den VfL und machte den Deckel drauf.