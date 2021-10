In den Herbstferien bietet das Bochumer Bildungszentrum e.V. (BBZ) wieder kostenlose Ferienkurse mit Freizeitprogramm für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 10 an „Besonders freuen wir uns über die neuen Kooperationen mit dem Schulverwaltungsamt. Im Auftrag der Stadtverwaltung können wir diesmal noch mehr Kindern ein Angebot machen“, freut sich Dirk Schmidt, pädagogischer Leiter des BBZ.

Das BBZ wurde von der Stadtverwaltung letzte Woche beauftragt, ein Angebot für mindestens 120 Teilnehmer zu schaffen. Das Programm besteht aus einer Lernförderung verbunden mit Freizeitaktivitäten. „Die Kompetenz des BBZ liegt ganz klar bei der Sprachförderung, also insbesondere Deutsch. Aber wir haben bewusst unseren Fachbereich BBZ LernSmart beteiligt, der Nachhilfe für Schüler in allen Fächern organisiert“, so Dirk Schmidt weiter.

Getrennt in Gruppen für Schüler der Grundschulen und weiterführenden Schulen (Sekundarstufe I) bietet das BBZ drei Pakete an, die Eltern telefonisch (Mo-Fr) unter 0234 912 8496, per Email an info@lern-smart.de oder einem Online-Formular unter https://lern-smart.de/extra-zeit-zum-lernen direkt buchen können. Die Pakete umfassen beispielsweise Ausflüge in den Tierpark, ins

Bergbaumuseum, Basteln, Kartoffeldruck und Modellieren mit Ballons. Für Grundschüler dauert das Angebot werktäglich von 9 bis 15:30 Uhr, für die Jahrgangsklassen 5-10 von 10 bis 16:30 Uhr.

Programm an allen Ferientagen - inklusive Mittagessen

„Als gemeinnütziger Träger der Jugendhilfe arbeitet das BBZ nicht gewinnorientiert. Daher sind wir stolz darauf, den Kindern in unserer Mensa auch Mittagessen bieten zu können. Und zudem können wir ein Angebot an allen Tagen der Herbstferien machen“, womit der pädagogische Leiter auf eine weitergehende Förderung des NRW-Schulministeriums verweist.

Das BBZ betreibt eine Weiterbildungseinrichtung und ist zugleich ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Es befindet sich in der Bochumer Innenstadt am Westring 11-13. Von der Stadt Bochum wurde das BBZ im Rahmen einer Ausschreibung beauftragt, im Stadtbezirk Mitte insgesamt 120 Plätze für Bochumer Schülerinnen und Schüler im Rahmen der „Extra-Zeit zum Lernen“ zu schaffen. Als freier Träger der Jugendhilfe erhält das BBZ weitere Förderungen von der Landesregierung für „Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote“ (ABA), so dass ein Angebot für die gesamten Herbstferien und ggf. noch mehr Schüler geschaffen werden konnte.