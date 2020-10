Das BG Universitätsklinikum Bergmannsheil zählt wieder zu den Top-Krankenhäusern in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie des Nachrichtenmagazins Focus. Laut der Klinikliste 2021 gehört die Bochumer Klinik in vier Disziplinen deutschlandweit zur Spitze: in der Chirurgie, in der Plastisch-Rekonstruktiven Chirurgie, in der Kardiologie und in der Diabetologie. Eine weitere Auszeichnung erhielt das Bergmannsheil in der Kategorie Top-Kliniken in Nordrhein-Westfalen.

„Ein weiteres Mal dürfen wir uns im bundesweiten Krankenhausvergleich über ein sehr erfolgreiches Abschneiden unseres Hauses freuen“, sagt Dr. Tina Groll, Geschäftsführerin des Bergmannsheils. „Als BG Klinik wird das Bergmannsheil von jeher mit seiner hohen Expertise in den chirurgischen Fächern, in der Unfall- und Notfallmedizin identifiziert, aber auch in internistischen Disziplinen konnten wir wieder punkten. Die Auszeichnung ist insbesondere eine Anerkennung der Leistungen unserer Beschäftigten, die sich tagtäglich kompetent und fürsorglich für die Gesundheit unserer Patienten einsetzen.“

Für die Klinikliste wertete das unabhängige Rechercheinstitut MINQ große Datenmengen aus und befragte rund 1.247 Krankenhäuser und 14.146 einweisende Ärzte. Insgesamt wurden 527 Krankenhäuser ausgezeichnet. Die Ergebnisse sind nachzulesen in der aktuellen Ausgabe des Magazins Focus Gesundheit.