Das Land hat ein Förderprogramm gestartet, in der Hoffnung das mehr Unternehmen in der Bochumer City Fuß fassen.

Aktuell gibt es einen Leerstand von 90 Geschäften.

Die Wirtschaftsentwicklung Bochum ist bemüht ,Fördergelder von der Landesregierung zu bekommen, um gegenzusteuern.

Mit diesen Geld sollen Mietunterstützungen angestrebt werden.

Der Chef der Wirtschaftsentwicklung, Ralf Meyer betont im Radio Bochum - Interview das die aktuellen Leerstände nicht unbedingt an der Corona - Pandemie liegen.

Schon vorher gab es ähnlich viele nicht vermietete Objekte in Bochum.

Ein Förderprogramm:

Das wäre wünschenswert weil leider auch einige Ladenlokale immer unansehnlicher werden.

Ganz zu schweigen von den Sprühaktionen die wirklich schönen Mietobjekten den Rest geben.