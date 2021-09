Am Mittwochabend, 8. September 2021 gegen 22:00 Uhr, fiel zwei Zeugen ein 48-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf, der auf der Essener Straße deutliche Schlangenlinien fuhr. In Höhe des Hauptbahnhofes hielt der 48-Jährige kurz an. Die Zeugen versuchten den Mann an der Weiterfahrt zu hindern, dies gelang aber nicht.

Der Mann fuhr weiter, touchierte mehrfach den Bordstein - letztendlich kam er auf der Devensstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einer Laterne. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Autofahrer.

Der Mann war augenscheinlich so stark alkoholisiert, dass er in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Bei dem Unfall selbst verletzte er sich allerdings nicht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommmen.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand 4.000 Euro Sachschaden. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen