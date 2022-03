Das Kulturamt der Stadt Bottrop beendet die Spielzeit 2021/22 der beliebten Kabarett-Reihe am Donnerstag, 5. April, um 19.30 Uhr mit Lutz von Rosenberg Lipinsky. Die Veranstaltung findet in der Aula des Josef-Albers-Gymnasiums unter den aktuell geltenden Corona-Vorschriften statt.

Lutz von Rosenberg Lipinsky ist, so sagt er von sich selbst, „Deutschlands lustigster Seelsorger“: Seit Jahren sorgt er sich auf unterhaltsame und intelligente Weise um die deutsche Seele. Die Demokratie ist in Gefahr, sagen die einen. Wir leben gar nicht in einer Demokratie, sagen die anderen. Was soll das überhaupt sein, die „Herrschaft des Volkes“, fragt Lutz von Rosenberg Lipinsky. Wer ist das Volk? Geht es auf Demos? Kann man sich überhaupt selbst beherrschen? Oder besteht der Unterschied zur Diktatur nur darin, dass wir uns die Qual selbst aussuchen? Wer darf überhaupt wählen? Wen, warum und wie oft? Wieso geben wir unsere Stimme ab und wundern uns über die anschließende Stille? Wenn die Mehrheit stets schweigt, entscheidet dann nicht immer eine Minderheit? Und was sind eigentlich „Überhangmandate“?

In seinem neuen Programm geht Lutz von Rosenberg Lipinsky an die Wurzeln. Er recherchiert, er stellt dar, aus und bloß - und wirft am Schluss sogar die Systemfrage auf: Wozu ist Demokratie überhaupt gut?

Tickets an der Theater- und Abendkasse

Karten zum Preis von 26, 23, und 19 Euro (Schüler und Studierende) sind an der Theater- und Abendkasse erhältlich. Sieben Tage vor der Veranstaltung können Schüler und Studierende (14 bis 25 Jahre) das Last-Minute-Ticket für 4 Euro erwerben. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.bottrop.de.